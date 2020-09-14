Независимые лаборатории подтвердили наличие "Новичка" в организме Навального

Французская и шведская референтные лаборатории подтвердили наличие нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в организме Алексея Навального. Об этом заявило в понедельник правительство Германии.

"Вместе с Францией и Швецией немецкое правительство попросило европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. Теперь имеются результаты проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные", - говорится в частности в заявлении.

Повторное исследования было проведено специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после того, как 3 сентября немецкие эксперты сделали вывод о наличии в организме 44-летнего российского оппозиционера вещества группы "Новичок".

Две недели назад канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что политик был отправлен. "Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом", - заявила Меркель 2 сентября.

Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Лайнер совершил вынужденную посадку, вскоре после приземления политик впал в кому. Следов токсичного вещества омские медики не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ. Через несколько дней Навального перевезли спецбортом в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". На прошлой неделе оппозиционер пришел в себя.

В России с самого начала причастность к отравлению политика отрицали. В понедельник главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что "с позиции доказательной медицины, данных об отравлении у Навального на момент госпитализации ... не было".

В Москве напомнили, что с 1992 года Россия прекратила советские разработки в области химоружия. В 2017-м был уничтожен имеющийся запас нервно-паралитических веществ этой группы, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.