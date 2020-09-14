Спорный законопроект: Кэмерон критикует инициативу Джонсона

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сталкивается с растущей критикой в свой адрес по поводу законопроекта, касающегося "брексита". Речь идет о билле о внутреннем рынке: он противоречит достигнутому ранее соглашению Лондона с Брюсселем об условиях выхода страны из Евросоюза. Среди консерваторов, которым инициатива Джонсона не по нраву, оказался и бывший глава правительства Дэвид Кэмерон.

Дэвид Кэмерон, экс-премьер-министр Соединенного Королевства: "Принять закон в парламенте с последующим нарушением обязательств по международному договору - это самое последнее, о чем нужно задумываться. Это крайнее средство". "У меня действительно есть опасения относительно того, что предлагается сделать. Великобритания сейчас находится на этапе жизненно важных переговоров с ЕС по свободной торговле. Я думаю, мы должны об этом помнить. Возможно поэтому, я и воздерживался до сих пор от комментариев".

Проект закона о внутреннем рынке позволяет британскому правительству отменять частичный таможенный контроль товаров, которые перемещаются между Северной Ирландией и остальной страной. Евросоюз пришел от этого в ярость и потребовал отозвать, или отредактировать документ.

Шона Мюррей, Euronews: “Представители ЕС и дипломаты из стран-членов Евросоюза, как сообщается, разочарованы и ошеломлены публикациями в британской прессе, появившимися в минувшие выходные. В одной из статей, написанной премьером Джонсоном, в частности говорится, что ЕС может пойти на торговую блокаду: остановить поставки продовольствия из Великобритании в Северную Ирландию. В ЕС опровергли наличие подобных намерений. Переговоры по вопросам торговли вот-вот возобновятся в Брюсселе. Но, поскольку доверие между сторонами подорвано и отношения Лондона с Брюсселем оставляют желать лучшего, надежды на значимый прогресс нет".

Голосование в Палате общин британского парламента по проекту закона о внутреннем рынке, как ожидается, завершится в пользу правительства. Однако в Палате лордов документ могут и отклонить: ряд ее членов уже негативно высказались по этому вопросу.