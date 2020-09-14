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Республика Беларусь

Протесты накануне саммита: на улице Минска вышли сотни тысяч человек

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 Елена Караева
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На улицы городов республики Беларусь вышли сотни тысяч человек
На улицы городов республики Беларусь вышли сотни тысяч человек   -   Авторское право  AP/TUT.by
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По разным оценкам, на улицы Минска вышли от ста до ста пятидесяти тысяч человек - последнюю цифру приводит "Интерфакс" в корреспонденции из столицы республики Беларусь.

Акция протеста была несанкционированная, она проходила под названием "Марш героев".

Правоохранители произвели выстрелы из помпового ружья, на утро понедельника количество задержанных составило около 400 человек.

Колонны манифестантов растянулись на много километров. Демонстрации прошли не только в столице, но и в других городах республики.

Лидер протестов Светлана Тихановская, которая под давлением властей вынуждена была уехать из Беларуси, призвала сотрудников силовых структур "перейти на сторону закона", так как скоро легитимность Александра Лукашенко - цитата - "закончится абсолютно".

Манифестации прошли накануне переговоров Александра Лукашенко Владимира Путина.

Это первый зарубежный визит белорусского лидера после президентских выборов, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты. Многие не признали результатов голосования и вышли на улицы, шествия вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранителями.

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