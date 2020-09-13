"Макрон заплатит высокую цену": протесты в Стамбуле

Около 200 человек протестовали в воскесенье в Стамбуле против решения французского журнала Charlie Hebdo перепечатать карикатуры на пророка Мохаммеда, из-за который 7 января 2015 года 12 их товарищей и коллег были убиты исламистами в Париже прямо в редакции.

Charlie Hebdo известен своими антиклерикальными, антирелигиозными, атеистическими насмешками, которые касаются не только мусульман, но главредактор турецкого религиозного канала Kudus TV Нуреддин Сирин уверен:

"Charlie Hebdo - это инструмент, Charlie Hebdo - это лишь часть более крупного проекта, в рамках которого Америка, Израиль, Англия и Франция, а также некоторые арабские режимы проводят сорвместные атаки на исламский мир и наш регион в военных, экономических, политических, дипломатических и культурных целях, в сферах медицины и психологии".

Участники акции пришли с плакатами, оскорблящими президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался оценивать выбор редакции, напомнив о свободе прессы и свободе богохульства в своей стране. Они грозили, что Макрон заплатит высокую цену.

МИД Турции также осудил повторную публикацию карикатур, приуроченную к началу судебного процесса над предполагаемыми соучастниками нападения. Слушания продлятся до 10 ноября.