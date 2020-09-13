МОК "шокирован" казнью Навида Афкари

Международный олимпийский комитет "шокирован" исполнением смертного приговора в отношении 27-летнего иранского борца Навида Афкари. О его казни сообщил в субботу генеральный прокурор южной провинции Фарс. Акция протеста против этого решения прошла накануне перед иранским посольством в Лондоне.

Ранее две ведущие международные ассоциации атлетов - Global Athlete и World Players United - обратились к Тегерану с просьбой не приводить приговор в исполнение. Афкари обвинялся в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году, а также в участии в антиправительственных манифестациях. После известия о казни они призвали МОК "исключить Иран" из списка членов.

По данным Международной амнистии, все этапы следственных действий в отношении

Навида Афкари сопровождались нарушениями его прав: "С момента ареста Навида перечень нарушений прав человека и процедурных нарушений не может не шокировать, - заявила представительница НПО Раха Бахрейни, - включи пытки и насильственные исчезновения. Его неоднократно пытали, как физически, так и психологически, чтобы заставить признаться. Ему было отказано в доступе к адвокату на протяжении всего этапа расследования"...

Как заявил адвокат казненного, в это воскресенье должна была состояться встреча Навида Афкари с семьей погибшего, где он хотел попросить прощения, но ему не предоставили такой возможности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал Тегеран не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный Афкари. По его словам, весь проступок борца "заключался [в участии] в антиправительственной уличной демонстрации".