Анкара и Афины заговорили о деэскалации

Турецкое исследовательское судно Oruç Reis покинуло греческий континентальный шельф и вернулось в порт Анталии поздно вечером в субботу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал это "первым позитивным шагом на пути к деэскалации", добавив, что добросовестный диалог - это единственный способ решить проблемы морских зон между Анкарой и Афинами.

"Как только Турция продемонстрирует реальную готовность к деэскалацит, я первым сяду за стол переговоров, чтобы мы смогли оставить позади этот период напряженности, которая, по-моему, не способствовала бы миру и стабильности в Восточном Средиземноморье. Диалог, добросовестный диалог без каких-либо односторонних провокаций - вот способ решения нашей основной проблемы, нашей главной, нашей единственной проблемы с Турцией, которая может быть решена в правовом поле, то есть путём определения и разграничения наших морских зон", - сказал Мицотакис.

Возращению турецкого ислледовательского судна предшествовало заявление Майка Помпео. Во время недавнего посещения Кипра госсекретарь США сказал, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО выгодна лишь противникам альянса, отметив, что проблемы надо решать дипломатическим путем.

После этого Анкара заметно умерила воинственную риторику. Министр обороны Турции Хулуси Акар, который ещё пару дней назад открыто грозил грекам военным решением вопроса, в воскресенье заявил:

"Мы выступаем за диалог. Мы хотели бы решить наши проблемы в регионе мирным путём".

При этом Акар правда отметил, что возвращение Oruç Reis не означает отказа Турции от своих прав в Восточном Средиземноморье.

Турецкий министр говорил из портового города Каша, рапсоложенного на стыке Средиземного и Эгейского морей. В 2 километрах отсюда находится греческий остров Кастелоризо, который в тот же день посетила президент Греции Катерина Сакелларопулу. Анкара выразила обсепокоенность этим посещением, заявив, что Афины "вооружают острова в Эгейском море вопреки договорённостям". Сакелларопулу со своей стороны отметила, что Греция не поддастся на провокации Турции.