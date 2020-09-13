Дрезден: музыка на крышах

В то время как в Европе из-за пандемии коронавируса отменяется множество культурных мероприятий, жители Дрездена смогли насладиться часом живой музыки. По словам организаторов, необычный концерт, объединивший группы музыкантов в единый оркестр, - ответ на санитарный кризис и идеальный пример соблюдения правил социального дистанцирования. С крыш многоэтажных домов звучали альпийские рожки и трубы.

Маркус Риндт, руководитель Дрезденского симфонического оркестра: "Я думаю, что это замечательно. Я говорю об инструментах, в частности, об альпийском роге, который звучит там, где это казалось неуместным. Обычно представляешь альпийский рог на пастбище, в горах. Но теперь его можно увидеть на крышах высотных домов. Это нечто другое. Завораживает то, как инструменты звучат, как перекликаются, и как бы общаются друг с другом".

Жители окрестных домов наблюдали за происходящим с балконов своих квартир. Кто-то, как Надин и Марио, по этому случаю специально приехали в Дрезден.

Надин: "Это прекрасно. Еще до того, как все началось, у нас пошли мурашки по коже. Здесь очень приятная обстановка.

Марио: "Мы абсолютные фанаты музыки. Я потрясен и атмосферой, и качеством звука. Все на должном уровне. Просто идеально".

В концерте были задействованы более тридцати музыкантов Дрезденского симфонического оркестра. В репертуаре - произведения американца Джона Уильямса, написавшего музыку к четырем Олимпийским играм и Джованни Габриели, итальянского композитора эпохи позднего Возрождения.