Ирландский протокол как камень преткновения

Обсуждение нового законопроекта о "брексите" начнётся в понедельник в британском парламенте. Он уже подвергся критике как в самой стране, так и в Евросоюзе, даже некоторые однопартийцы автора инициативы - премьер-министра Бориса Джонсона - признают, что документ нарушает международное право и ранее достигнутые договрённости.

Джонсон недоволен Протоколом по Северной Ирландии, который был согласован в прошлом году отчасти для решения проблем торгового товарооборота после выхода Великобритании из ЕС. По мнению британского премьера, он опасен для его страны, так как "открыт для экстремистских интерпретаций". Новый законопроект о внутреннем рынке позволит министрам отменять этот протокол для торговли между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании,

Но это международный договор, и ЕС говорит, что Лондон не может изменять его самостоятельно. Двое предшественников Джонсона Тони Блэр и Джон Мейджор заявили, что законопроект "позорит и пятнает репутацию Великборитании".

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в своём Twitter, что на карту поставлено международное доверие к Великобритании, а премьер-министр Ирландии Микал Мартин предупредил:

"У него (Бориса Джонсона), у политиков Великобритании и у политиков Ирландии есть только одно обязательство: защищать людей, которым мы служим, защищать их средства к существованию, защищать наши рабочие места, и играть в политику с этим просто недопустимо".

На фоне протестов как внутри страны, так и за ее пределами, британские министры настаивают на том, что лишь готовят запасной вариант, страховку на случай, если торговые переговоры по "брекситу" потерпят крах.

"Я могу заверить вас: всё, что мы делаем, соответствует, я думаю, самым благородным традициям британского государства, которые заключаются в том, чтобы предупреждать всех о возможных проблемах и, фактически, принимать законы, чтобы подготовить страну к ним. Но надо подчеркнуть, что мы пока не находимся на этом этапе и надеемся , что до этого не дойлдёт", - заверил соотечественников министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд.

Граница с Ирландией была самой сложной проблемой, возникшей в процессее переговорорв по брекситу. По всей видимости, она остаётся камнем преткновения до сих пор.