Франция: возвращение "желтых жилетов"

Во Франции после долгого перерыва, связанного с летними отпусками и карантином из-за коронавируса, снова возобновились акции протеста "желтых жилетов". Манифестанты, недовольные политикой властей, требовали социальной справедливости и эффективного распределения бюджетных средств. По словам демонстрантов, кризис в области здравоохранения и экономический кризис больно ударили по людям с невысокими доходами.

Участница акции: "Я с самого начала участвовала в акциях желтых жилетов, потому что у нас больше нет свободы, покупательная способность резко упала. Нам это уже надоело. Мы сыты по горло".

Участник акции: "Мы продолжаем выходить на улицы, чтобы нас услышали. Мы понимаем, что старались быть слишком хорошими и правильными, пытались вести переговоры. Но результата нет и становится только хуже и хуже".

В Париже мирно начавшаяся манифестация на площади Ваграм переросла в столкновения с полицией. Стражи порядка для разгона толпы применили слезоточивый газ. Были задержаны более 190 человек. Десятки остаются под стражей.