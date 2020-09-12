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Италия

"Страна кочевников" Хлои Чжао - лучший фильм Венецианского кинофестиваля

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Венецианский кинофестиваль
Венецианский кинофестиваль   -   Авторское право  ZZEBU
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"Золотого льва" 77-го Венецианского кинофестиваля получила картина "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Работа китайского режиссёра Хлои Чжао была признана лучшим фильмом конкурсной программы.

Торжественная церемония объявления победителей прошла онлайн на сайте фестиваля в субботу. Чжао и Макдорманд вышли в эфир из фургона, в котором путешествовала по Америке героиня фильма.

Гран-при жюри во главе с Кейт Бланшетт - "Серебряного льва Святого Марка" - получил мексиканский режиссёр Мишель Франко за картину "Новый порядок".

Лучшей исполнительницей женской роли была признана британская актриса Ванесса Кирби, сыгравшая в двух конкурсных фильмах. Награды она удостоилась за роль в картине "Фрагменты женщины" Корнелы Мундруцо.

Итальянец Пьерфранческо Фавино - лучший актёр. Он сыграл в фильме "Наш отец" Клаудио Ноче.

Серебряного льва за лучшую режиссуру удостоился фильм японца Киёси Курасавы "Жена шпиона". А картина российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получила специальную премию жюри.

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