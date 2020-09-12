"Страна кочевников" Хлои Чжао - лучший фильм Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва" 77-го Венецианского кинофестиваля получила картина "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Работа китайского режиссёра Хлои Чжао была признана лучшим фильмом конкурсной программы.

NOMADLAND wins the Golden Lion at the 2020 #VeniceFilmFestivalpic.twitter.com/YSETzfnwAP — Matt Neglia (@NextBestPicture) September 12, 2020

Торжественная церемония объявления победителей прошла онлайн на сайте фестиваля в субботу. Чжао и Макдорманд вышли в эфир из фургона, в котором путешествовала по Америке героиня фильма.

Гран-при жюри во главе с Кейт Бланшетт - "Серебряного льва Святого Марка" - получил мексиканский режиссёр Мишель Франко за картину "Новый порядок".

Лучшей исполнительницей женской роли была признана британская актриса Ванесса Кирби, сыгравшая в двух конкурсных фильмах. Награды она удостоилась за роль в картине "Фрагменты женщины" Корнелы Мундруцо.

Итальянец Пьерфранческо Фавино - лучший актёр. Он сыграл в фильме "Наш отец" Клаудио Ноче.

"Padre Nostro", présenté au Festival de Venise 2020, un film qui ne sait pas sur quel pied danser... #venicefilmfestival#Venise2020#Venezia77https://t.co/fs5ZCFWU9opic.twitter.com/H02CSsiZ2O — Abus de ciné (@AbusdeCine) September 7, 2020

Серебряного льва за лучшую режиссуру удостоился фильм японца Киёси Курасавы "Жена шпиона". А картина российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получила специальную премию жюри.