Дело Ефремова: суд или "гнусное зрелище"? | #КУБ

Из театра и кино — в колонию на восемь лет. На этой неделе суд вынес приговор по делу актера Михаила Ефремова, по вине которого в страшной аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер был в тот момент пьян.

Показания артиста за эти месяцы менялись неоднократно - от “Как тут отмажешься, когда все все видели?” до “Как я могу признать вину, когда ничего не помню”. Сам Ефремов заявил, что на эти восемь лет его подставил адвокат Эльман Пашаев. После вынесения приговора актер отказался от его услуг.

“Основной причиной аварии стало алкогольное опьянение. Так выйди, покайся, расскажи, как всё было. Сколько лет ездил до этого пьяным. Сколько денег отдал на взятки. Твой урок будет другим наука. Но нет”, — пишет координатор "Общества синих ведёрок" Петр Шкуматов.

Были те, кто посчитал приговор Ефремову местью, вероятно, за остросатирический проект “Гражданин-поэт”. “Отомстили! По умышленным убийствам и изнасилованиям меньше дают! Подлая, мерзкая власть. Это диагноз. Лечить нельзя, оперировать!!!” — написал экс-депутат Геннадий Гудков.

Ефремов — не первый известный и обеспеченный человек, по вине которой в автоаварии гибнет другой человек. Но далеко не всех приговаривают к такому сроку. Михаил Ходорковский назвал решение суда жестоким и во многом заслуженным, но при этом подчеркнул: “Самое время поднять аналогичные дела, в которых чиновники, силовики и их родственники избежали правосудия или отделались несравнимо более легкими наказаниями”.

Среди тех, кто уверен в невиновности Ефремова, — актриса Лия Ахеджакова. “Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним”, — заявила актриса.

"Приговор Ефремову звериный, безумный, извращенно свирепый, — пишет журналист Сергей Пархоменко. — Среди зверей, которые хладнокровно и расчетливо обрекли Ефремова на этот приговор, были и адвокаты: Пашаев и Добровинский”.

Михаил Ефремов виновен. Но приговор, который ему вынесен, от этого не перестал быть звериным, безумным, извращенно... Publiée par Serguei Parkhomenko sur Mardi 8 septembre 2020

В четверг появились сообщения о том, что Минюст хочет лишить Пашаева статуса адвоката, а против адвоката потерпевших Добровинского возбудить дисциплинарное производство.

"Пашаев нарушил фундаментальные нормы адвокатской этики и общечеловеческой морали", — заявил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. По его словам, таким, как Пашаев, "не только поскользнуться не страшно, они сначала гонорар возьмут, а потом подножку поставят".

“Сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, этот адвокат не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю”.

Ефремов сыграл хорошо. Увидев последний кадр и реплику, мы с режиссером Кальварским переглянулись и улыбнулись - цель... Publiée par Konstantin Dobrynin sur Mercredi 9 septembre 2020

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