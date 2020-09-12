Митинги сепаратистов в Каталонии

В испанской Каталонии по случаю Национального дня региона прошли митинги сторонников независимости. B если раньше акции сепаратистов собирали сотни тысяч людей, то в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили ограничить общее число участников манифестаций до 60 тысяч. В целом акции прошли гораздо спокойнее по сравнению с прошлым годом, когда в столкновениях между полицией и демонстрантами пострадали сотни людей.

В Барселоне демонстранты сожгли картонное чучело короля Испании Филиппа VI. День начался с того, что сторонники независимости автономного сообщества устроили поджоги на железнодорожных путях в провинции Жирона. Задержаны четыре человека. Было приостановлено движение поездов, в том числе между Барселоной и Фигерасом.

Национальный день региона приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов и Каталония окончательно вошла в состав Испании.