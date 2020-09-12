"Мы не хотим лагерей": мигранты на Лесбосе требуют отправить их на материк

Migrants' protest in Lesbos Apostolos Staikos, euronews Athens

Migrants' protest at Lesbos Apostolos Staikos, euronews Athens

Migrants' protest in Lesbos Apostolos Staikos, euronews Athens

Греческая полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста мигрантов на острове Лесбос. Нелегалы остались без крова после пожара в лагере Мориа. Сообщается, что стражи порядка распылили газ, когда некоторые протестующие попытались пройти по заблокированной сотрудниками правоохранительных органов дороге, ведущей к городу Митилини.

Но именно там эти люди пытаются найти для себя пристанище. Беженцы полагают, что если они доберутся до порта и разобьют палатки там, то власти будут вынуждены переправить их на материк. Но в планы Афин это входит. На Лесбосе уже возведен временный лагерь под открытым небом. Около трех тысяч палаток предоставлены Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, минобороны Греции и Международной организацией по миграции. Каждая палатка рассчитана на шесть человек. Вскоре в лагерь переведут мигрантов.

Хаким Ахмед Азим, мигрант из Афганистана: "В Мории нам не было хорошо. Мы хотим свободы. Мы не хотим больше лагерей".

Айна Мохаммади, мигрантка из Афганистана: "Я обращаюсь к мировому сообществу и Европейскому союзу: заберите нас отсюда как можно скорее. Не закрывайте больше на это глаза! Наша жизнь и жизнь наших детей в опасности. Если бы мы покинули Морию двумя минутами позже, мы бы сгорели".

Пока семьи, многие с малолетними детьми, устраиваются на ночлег на обочинах дорог, на улицах и автостоянках.

Апостолос Стаикос, Euronews: "Беженцы и мигранты утверждают, что никакой новый лагерь типа Мории их не удержит на острове. По их словам, они для себя эту страницу жизни закрыли. Мигранты требуют, чтобы их отправили на материковую часть Греции. Беженцы призывают страны-члены Европейского Союза проявить солидарность и сочувствие, и принять людей на своей территории".