Акции протеста против ограничительных мер

В Европе, где стремительно распространяется коронавирус, не прекращаются протесты против ограничений, введенных на фоне пандемии. В Мюнхене на улицы вышли около трех тысяч человек. Поскольку, по данным полиции, число демонстрантов в шесть раз превысило указанную в заявке численность, и многие были без масок, марш был остановлен. Представители движения "Нестандартное мышление" призвали манифестантов отправиться к Терезиенвизе - месту проведения митинга.

Уве, участник протеста: "Я против этих антикоронавирусных мер, потому что власти не прислушиваются к мнению других вирусологов. И в СМИ преподносят нам информацию необъективно".

Эва, участница протеста: "У нас нет больше основного закона, конституции. Есть закон, защищающий нас от инфекций. И под этим прикрытием нас лишают наших основных свобод"

Аналогичная акция прошла в Варшаве. Демонстрация под началась у здания парламента. Затем манифестанты прошли через центр города к офису польского телевидения, которое как они заявляют распространяет ложные сведения о пандемии. Демонстранты кричали "Довольно лжи, довольно масок!", "Не допустим второго карантина!" и призывали правительство уйти в отставку.

По данным минздрава Польши в стране инфицированы 73,650 человек. От COVID-19 скончались 2,182.