В России стартовали региональные выборы. В единый день голосования 13 сентября в 18 субъектах федерации должны определиться будущие губернаторы, в 11 — депутаты местных парламентов, а в 22 региональных столицах идет борьба за места в горсоветах. На 11 и 12 сентября запланировано досрочное голосование.

Эксперты предсказать результаты выборов не берутся: в последние недели события развиваются слишком быстро. На электоральные настроения россиян влияют и манифестации в Хабаровске, и происходящее в Республике Беларусь, и отравление оппозиционера Алексея Навального.

"Думаю, что это серьёзный удар по российской оппозиции. Навальный выведен из строя как минимум на полгода, и это, по-моему, в лучшем случае. Другого такого лидера у нас пока нет", — считает политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, менее эффективно будет работать стратегия "умного голосования", когда оппозиционно настроенные избиратели поддерживают одного кандидата, у которого, по мнению команды создателя ФБК, больше шансов победить представителя власти. В этой модели ключевую роль играет доверие к самому Навальному.

Но из-за случившегося с ним у оппозиции может и прибавиться голосов.

"Поддержка Навального означает простое требование не использовать насилие, тем более такое радикальное насилие - боевые отравляющие вещества - в отношении граждан Российской Федерации в нашей собственной стране", - говорит политолог Кирилл Мартынов.

Эксперт отмечает особый интерес к выборам в Новосибирске: за места в горсовете борются представители "Единой России", КПРФ и оппозиционной коалиции во главе с руководителем местного штаба Навального.

Отравление политика официально признали власти ФРГ, Москва заявляет о враждебной провокации против России.