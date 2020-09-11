Итальянские школы готовятся к новому учебному году

Частная школа "Институт Пия IX" в Риме готова к началу нового учебного года, приняв все предосторожнрости для противодействия распространению коронавирусной инфекции: на входе - бесконтактные термометры, повсюду расставлены аппараты с дезинфицирующей жидкостью для рук, соблюдается социальная дистанция. Таковы новые правила, выработанные минздравом для всех учебных заведений страны, пожелавших открыть свои двери.

Некоторые школы отстают от графика в своей организации; есть и такие, что жалуются на то, что площадь помещений не позволяет им соблюдать предписанную дистанцию в 1 метр. Необычные обстоятельства порождают неожиданные решения. Так, в "Институте Пия IX" классы разместили в часовне.

Отец Андреа Биондини (директор "Института Пия IX") говорит:

- Мы поняли, что здесь легко поместятся 23 стола. Мы разместили их на расстоянии 1 метра друг от друга (на самом деле в этом классе их можно было разместить даже на расстоянии 2 метров). А на полу мы сделали разметку клейкой лентой: ведь дети не сидят спокойно, столы могут сдвинуться, а так они будут знать, как вернуть их в правильное положение.

Входить в здание и выходить из него ученики будут определённым маршрутом, он тоже обозначен на полу.

- Выход вот с этой стороны, - показывает отец Биондини корреспонденту Euronews

- То есть, если я ученик, то я захожу отсюда? Здесь я не могу пройти, потому что здесь стоит знак "стоп". Так что мне надо будет обойти?

_- Совершенно верно. А потом спуститься по лестнице.

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- Спуститься здесь?

- Да, или вы можете подождать здесь, а потом пройти напрямую.

В 7 из 20 регионов Италии школы откроются на неделю позже из-за организационных проблем: нехватки места и парт, нехватки учителей и недостаточного финансирования для реализации мер по борьбе с Covid-19.

- Самое сложное для нас - это экономический аспект, потому что мы не получили никакой финансовой поддержки от государства. Мы знаем, что эти меры уже профинансированы, но пока мы ничего не получили, и с этой точки зрения у нас проблемы, - сетует отец Биондини.

Всего несколько дней остаётся до открытия школ, до возвращения к очной учёбе после месяцев карантина и онлайн-обучения. Это новый этап в битве с коронавирусом, который учителя и ученики надеются выиграть.

Лука Паламара, Euronews:

_ - Все школы в Италии сейчас готовятся к новому учебному году, который начинается официально в следующий понедельник. Это будет необычный первый день учёбы, но и преподаватели, и учащиеся совместными усилиями попробуют сделать так, чтобы всё сработало._