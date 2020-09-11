Берлин готов предоставить информацию о состоянии Навального

Управление юстиции Берлина поручило столичной прокуратуре передать России информацию о состоянии Алексея Навального — но лишь при личном согласии самого оппозиционера. Об этом ведомство сообщило в пятницу в твиттере.

Ранее российское руководство высказывало сильную обеспокоенность тем, что Германия отказывается предоставлять такие материалы, ссылаясь на "тайну следствия", но при этом немецкие политики говорят о применении отравляющих веществ как о факте.

Так, журнал "Шпигель", цитируя главу разведки Германии, говорит о "более жёстком варианте 'Новичка'".

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

"От нас требуют расследования, а, оказывается, все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Всё это очень неприятно и наводит на серьезные мысли, поэтому в интересах наших германских коллег всё-таки своё реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения".

В российском МИДе происходящее назвали "отказом правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования".

В Москве надеются получить информацию хотя бы при посредничестве Организации по запрещению химического оружия. Но, по словам Сергея Лаврова, никаких фактов, подтверждающих использование отравляющих веществ, не было и в ОЗХО, хотя по данным немецких СМИ, специалисты организации ещё в выходные посещали клинику "Шарите".