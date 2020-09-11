Ливийцы договорились о должностях

Участники межливийского диалога на встрече в Марокко согласовали критерии для распределения руководящих постов в ключевых политических и экономических ведомствах страны. В связи с этим в четверг вечером стороны опубликовали совместное коммюнике, в котором также выразили готовность продолжить переговоры в конце сентября для реализации достигнутых договорённостей.

"Я поздравляю вас, потому что консенсус, которого вы достигли по механизмам и критериям назначения на государственные должности, все достигнутые договорённости - это не просто декларация о намерениях или рекомендации, а соглашения и конкретные решения по институтам власти и по вопросам, которые напрямую влияют на жизнь граждан Ливии, на повседневную жизнь ливийского народа",- сказал участникам переговоров министр иностранных дел Марокко Насер Бурита.

В Ливии вот уже несколько лет существуют два конфликтующих органа исполнительной власти - Правительство национального согласия в Триполи (ПНС), а также парламент и временный кабинет на востоке страны, пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В конце августа стороны объявили о прекращении огня и приостановке всех военных действий.

Марокко в последнее время активизировало посреднические усилия, направленные на достижение политического урегулирования ливийского кризиса. Очередной раунд межливийских переговоров проходил в Бузнике, в 40 км к югу от Рабата.