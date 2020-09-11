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Бахрейн

Израиль и Бахрейн установят дипотношения

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 Павел Барсуков
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Израиль и Бахрейн установят дипотношения
Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал событие началом "новой эры мира": Бахрейн стал второй за месяц арабской страной, согласившейся установить официальные связи с еврейским государством: в августе о таком же шаге объявили Объединённые Арабские Эмираты.

В обоих случаях переговоры проходили при посредничестве США. Официальная церемония подписания договоров состоится во вторник в Вашингтоне.

Прежде дипотношения у Израиля были только с двумя арабскими странами: с Египтом (с 1979 года) и с Иорданией (с 1994-го). Представители Палестинской администрации и Ирана уже назвали шаги Бахрейна и Абу-Даби предательством.

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