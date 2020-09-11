Детей-мигрантов с Лесбоса примут десять стран ЕС

Власти Греции прилагают усилия с тем, что бы предоставить кров 13-ти тысячам мигрантов, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мориа на острове Лесбос. На пароме Blue Star уже размещены около тысячи беженцев. Паром пришвартовался в Сигри, в ста километрах от Митилини. Людей, как ожидается, примут еще два судна. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетил Лесбос, чтобы оценить ситуацию.

Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии: "Наша задача действовать безотлагательно, действовать сообща. В первую очередь, мы должны дать убежище тем, кто в нем нуждается, и затем восстановить на острове общественный порядок".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о приеме детей-мигрантов с Лесбоса. Политики призвали присоединиться к инициативе и другие государства ЕС.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Я спросила греческого премьер-министра, как мы можем помочь. Он обратился к нам с просьбой взять к себе несовершеннолетних мигрантов, которых отправили с острова на материк. Мы контактировали с Парижем. Франция и Германия примет участие в их судьбе. Я надеюсь, что и другие страны Евросоюза поступят так же".

Принять беженцев уже пообещали десять стран ЕС. А пока тысячи просителей убежища остаются под открытым небом - без палаток и постельных принадлежностей. На ночь люди устраиваются на обочинах дорог и автостоянках.