Затонул в 1940 - найден в 2020

Немецкий военный корабль времён Второй мировой войны был случайно обнаружен у южного побережья Норвегии во время осмотра подводных кабелей.

Крейсер "Карлсруэ" был подбит британской торпедой во время наступления фашистской Германии на норвежские порты в апреле 1940 года. Cудно было сильно повреждено, и экипаж пересел на другие немецкие корабли, а "Карлсруэ" был потоплен миноносцем, чтобы не оставлять его врагу.

Крейсер затонул в 13 морских милях от берега и с тех пор считался пропавшим. Нашли его на глубине 500 метров: корабль лежал на морском дне у порта Кристиансанд. Обнаружившие судно сотрудники норвежской энергетической компании Slatnett обследовали его с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением.

Носовая часть корабля была снесена ударом торпеды. По данным Норвежского морского музея, восстановление было бы слишком дорогостоящим. Кроме того, надо ещё уточнить право собственности на крейсер.