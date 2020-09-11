Брексит: брюссельский ультиматум Лондону

После восьмого раунда переговоров между ЕС и Лондоном стало известно, что Брюссель начал приготовления к тому, что выход Соединенного Королевства не будет оформлен договором.

Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье подчеркнул, что не увидел в британском подходе ответной гибкости и желания искать компромиссные решения: "Тут самый важный фактор - взаимное доверие".

Это не первое предупреждение, которое Брюссель адресует Лондону, предостерегая последний от нарушений уже имеющихся договоренностей и заявляя, что в случае продолжения такой политики предпримет все меры, включая юридические, чтобы собеседник соблюдал взятые ими же самим на себя обязательства.

На переговоры в Лондон вместе с Барнье отправился и заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Его принял член кабинета министров Великобритании, и, что не менее важно, личный друг премьера Джонсона еще со времен Оксфордского университета Майкл Гоув.

И Гоув ответил Шефчовичу, что последнее слово остается за Вестминстером, где, как он подчеркнул, суверенная Палата общин может принимать законы, не всегда соответствующие уже действующим нормам международного права: "Я дал понять, и без всяких оговорок, зампреду Еврокомиссии Шефчовичу, что мы не откажемся от этого фундаментального принципа. Разумеется, он выразил по этому поводу сожаление. С другой стороны, мы подчеркнули важность продвижения вперед в обсуждении наиболее сложных проблем, мы абсолютно от этого не уклоняемся, и полностью открыты для диалога".

Основным камнем преткновения стал статус границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Тот документ, который обсуждается сейчас, предполагает отсутствие на ней таможенного контроля, чтобы не препятствовать движению товаров и услуг, но он же дает право Лондону в любой момент этот статус отменить.