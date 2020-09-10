Лагерь Мориа полностью уничтожен

Лагерь для беженцев и мигрантов Мориа на острове Лесбосе полностью сгорел. Ранее огонь уже уничтожил большую часть комплекса. Сильный пожар вновь вспыхнул там в четверг днём.

Как было установлено, возгорание началось на трёх участках одновременно, обратив в бегство последних обитателей комплекса. Всего без крова и пропитания остались почти 13 тысяч человек, четыре тысячи из них - дети и подростки.

"Мы в тяжёлом, очень тяжёлом положении. Нам нужна ваша помощь. Нам нечего есть, негде остановиться. Пожалуйста, помогите", - говорит эта женщина, прибывшая из Афганистана.

Греческие власти уверены: поджог устроили сами мигранты, недовольные карантинными мерами и условиями содержания в переполненном центре.

"Они пошли на это, так как думали, что если сожгут лагерь, то их всех без разбора увезут с острова. У них ничего не выйдет. Отправке подлежат только несовершеннолетние, находящиеся там без сопровождения взрослых. Тем, кто устроил поджог, стоит забыть о своих планах", - заявил Стилианос Петсас, представитель правительства Греции.

Страны Евросоюза ведут переговоры о приёме 400 несовершеннолетних. Тысячу мигрантов планируется временно разместить на пароме. Судьба остальных под вопросом. Хотя власти обещают обеспечить их жильём и продуктами питания.

Накануне сотни людей в надежде перебраться на континент пытались пробиться к порту Митилини. Путь им преградили местные жители. Полиция применила слезоточивый газ.

Власти объявили на острове чрезвычайное положение. Туда стянуты дополнительные силы правопорядка.

"Лагерь Мориа разрушен. И теперь сотни беженцев и мигрантов ищут пристанища в складах, в ангарах, на окрестных полях и даже дорогах. Некоторым из них приходится хранить спасённые от огня пожитки в мусорных баках", - с места событий передаёт корреспондент Euronews Апостолос Стаикос.