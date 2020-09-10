Маски для людей с нарушением слуха

Ношение медицинских масок, несомненно, доставляет неудобства при общении. Для людей с нарушением слуха, а особенно детей, - это серьёзная проблема. Ведь для того, чтобы понимать собеседника, им необходимо видеть выражение его лица, читать по губам.

В Молдове, где средства защиты обязательны во всех школах, придумали решение -маски со специальными прозрачными окошками.

"Многие из нас даже не представляют себе, с какими трудностями сталкиваются некоторые люди, Они во время пандемии особенно нуждаются в помощи. Такая, казалось бы, элементарная вещь, как общение, может быть и очень сложной задачей", - поясняет Петер Михалко, посол ЕС в Молдове.

При изготовлении используется специальный материал, благодаря которому экран на масках не запотевает. Проект получил финансирование Евросоюза.

Всего в Молдове насчитывает около 3000 людей с проблемами слуха.