Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Молдова

Маски для людей с нарушением слуха

Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Маски для людей с нарушением слуха
Маски для людей с нарушением слуха   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Ношение медицинских масок, несомненно, доставляет неудобства при общении. Для людей с нарушением слуха, а особенно детей, - это серьёзная проблема. Ведь для того, чтобы понимать собеседника, им необходимо видеть выражение его лица, читать по губам.

В Молдове, где средства защиты обязательны во всех школах, придумали решение -маски со специальными прозрачными окошками.

"Многие из нас даже не представляют себе, с какими трудностями сталкиваются некоторые люди, Они во время пандемии особенно нуждаются в помощи. Такая, казалось бы, элементарная вещь, как общение, может быть и очень сложной задачей", - поясняет Петер Михалко, посол ЕС в Молдове.

При изготовлении используется специальный материал, благодаря которому экран на масках не запотевает. Проект получил финансирование Евросоюза.

Всего в Молдове насчитывает около 3000 людей с проблемами слуха.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube