Ливанцы покидают страну

После разрушительного взрыва в порту 4 августа, оставившего в руинах значительную часть Бейрута, всё больше ливанцев стали покидать страну, потеряв надежду на быстрое восстановление своих домов и на скорые перемены в стране, где на протяжении многих лет процветает коррупция, а экономическое положение всё ухудшается

Бернар Наср - врач-гинеколог, его жена Дорис - радиолог. Они не видят другого выхода, как уехать из Ливана навсегда.

"После 15-16 лет учёбы, повышения квалификации и углублённой специализации мы теперь оказались без дохода, - рассказывает Бернар. - Этот взрыв стал триггером, и мы наконец решили покинуть нашу страну".

"Каждый политический деятель, живущий в Ливане, несёт ответственность за то, что здесь происходит последние 30 лет, - говорит Дорис.- Мы хотим, чтобы наши дети жили в мирной стране, где у них будет будущее".

По данным последних социологических исследований, после взрыва в Бейруте число пассажиров, ежедневно покидающих Ливан, возросло на 36%. Поиски в Google по словам "иммиграция из Ливана" достигли десятилетнего пика.

Рана Мусаллем - дизайнер интерьеров. Никакого будущего здесь для себя она в Ливане уже не видит:

"Я не могу инвестировать, здесь очень рискованно вкладывать свои таланты, свои проекты и всё такое в какое-нибудь дело. Да и психически здесь уже становится нездорово: каждый день, не успеешь проснуться, как уже возникает новая проблема. Все мои друзья теперь только такой выход и видят, все собирают документы, чтобы эмигрировать".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего второго визита в Ливан поставил ультиматум местным политикам: либо они проведут реформы, и тогда будет открыт доступ к международной помощи - либо столкнуться с санкциями.

Макрон представил подробную дорожную карту для следующего правительства, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному возобновлению переговоров с МВФ, аудиту Центрального банка и реструктуризации пострадавшего электроэнергетического сектора. Французский президент также установил 15-дневный срок для формирования нового кабинета министров.

Но согласится ли та же политическая элита с французской инициативой и решится ли на столь необходимые перемены?

"Я думаю, что это будет, скажем так, скоординированное международное давление, которое президент Макрон оказывает , требуя определённого результата. Он возвращается сюда в декабре, и он использует для этого свой политический капитал. Ему помогают высококвалифицированные французские специалисты, которые очень хорошо знают Ливан и ливанцев", - говорит Ламия Мубайед, эксперт по государственному управлению.

Ливанская диаспора, по оценкам, уже сейчас более чем в три раза превышает по численности население страны. Политическая нестабильность, войны и конфликты в прошлом уже становились причиной нескольких волн эмиграции, Этот памятник ливанскому страннику выстоял во время взрыва словно напоминание гражданам страны о том, что родина рассчитывает на них.

Леа Файад, Euronews:

_"Утечка мозгов лишает Ливан талантов, необходимых для восстановления. И если эта тенденция сохранится, то, как предупреждают эксперты, будущее страны видится далеко не радужным".

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