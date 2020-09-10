Крупный пожар в порту Бейрута

В порту Бейрута — крупный пожар. По сообщениям местных СМИ, в четверг утром загорелся большой склад шин и машинного масла. В районе порта перекрыты автомобильные магистрали.

По данным врачей, пострадавших нет. С огнём борются более полутора десятков пожарных бригад, им помогают военные вертолёты. Ко второй половине дня очаг возгорания удалось локализовать.

Президент Ливана созывает экстренное заседание Высшего совета обороны страны, на котором будут обсуждать произошедшее.

Склад расположен неподалёку от эпицентра взрыва, который разрушил порт в начале августа. Фактически, хранилище находится в наиболее пострадавшей зоне.

Причина возгорания пока не известна. По одной из версий, там сжигали оставшийся после взрыва мусор, и пламя перекинулось на склад.