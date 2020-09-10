"Зона роста": дары моря из Галисии

Мы приглашаем в Галисию, регион древних легенд и вековых кулинарных традиций с опорой на дары моря. Когда-то эти скалы в океане считались концом Земли. Сегодня чистая вода Атлантики дает местным специалистам возможность предлагать потребителям отборную рыбу и морепродукты - свежие или консервированные. В течение нескольких выпусков мы проедем по региону, чтобы ближе познакомиться с профессионалами отрасли, с теми, кто в бизнесе делает ставку на экологичность и качество. Наш путь лежит от Ла- Корунья до Риас Байшас.

Воодоросли для ужина и **перекуса**

Первая остановка - район Коста-да-Морте, он славится своими морепродуктами и невероятными пейзажами. Наш собеседник, Антон Муиньос, начал заниматься дайвингом в 5 лет, хобби стало делом жизни. Сегодня он - сборщик съедобных водорослей в семейной фирме.

"Мне очень трудно жить вдали от океана. Я всегда знал, что хочу работать в воде, с водой, прикасаться к водорослям, быть здесь каждый день, - признается Антон. - Собирать их, узнавать новое: например, некоторые виды следует рвать руками, некоторые - срезать. Эта профессия меня увлекает, но мне приятно и просто прийти сюда, наполнить водорослями пару ведер и так провести день".

Температура, течения и солнце делают океаническую воду особенно плодородной. Каждый год Антон и его команда собирают 400 тонн водорослей 30 видов. Для них это словно сбор овощей, выращенных в естественных условиях. На берегу урожай ополаскивают, отжимают воду и либо расфасовывают, либо перерабатывают, добавляя в макароны, салаты, чипсы...

Водоросли, признанные "суперфудом" сегодня пользуются растущим спросом, у них приятный солоноваытй вкус и масса питательных микроэлементов.

"Лакомство империи"

Испания - одна из самых передовых стран в области аквакультуры.

Мы едем на ферму, где разводят рыбу тюрбо отряда камабалообразных.Предприятие находится в морском заповеднике. Менеджер Карлос Таварес объясняет, что океаническая вода фильтруется, затем поступает в 500 бассейнов фермы, откуда позднее возвращается в заповедник.

"Местные рыбаки не устают повторять, что ловят самые лучшие экземпляры рядом с нашей системой водозабора и слива, - рассказывает Карлос. - Неудивительно, ведь с фермы в воду поступают питательные вещества, они становится частью местной экосистсемы".

В этих прудах рыб кормят, контролируя их рост. На это уходит около 2 лет. Следующий шаг: подготовка филе. Тюрбо - рыба с высокопитательным белком, она ценилась издавна, римский поэт Ювенал называл ее "лакомством империи".

Качество в банке

Качество - главный девиз консервного завода La Brujula, который использует только лучшую продукцию местных рыбаков. Менеджер Кристина Рей осуществляет закупки для предприятия, рано утром она выбирает сардины.

Визитная карточка фирмы - самое свежее сырье и ручной труд. Работницы скрупулезно чистят сардины: "Мы удаляем головы и внутренние органы, иначе будет горький привкус, он испортит конечный продукт!", - поясняет одна из девушек.

Кристина Рей признается, что влюблена в свою профессию: "Обработка рыбы, аукционы, рыбные рынки Это просто сказка какая-то: в этом бизнесе мы каждый день касаемся основ местной галисийской культуры. Причем я говорю и о прямой работе с рыбой, и обо всем, что так или иначе связано с нашей отраслью. Мы знаем. что если исходное сырье некачественно, конечный консервированный продукт тоже не будет на высоте".

На производстве заправляют женщины. Как и в давние времена, мужчины здесь идут за уловом, женщины отвечают за переработку, хранение, консервирование. Сардины чистят режут и по одной кладут в коробку. Кристина наблюдает за всеми этапами: вот рыбу солят, вот обжаривают на гриле, вот добавляют специи. Каждая консервная банка, таким образом, становится олицетворением вдохновенного мастерства и и уважения к традициям.