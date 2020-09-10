В Германии завыли сирены — но не все

В Германии впервые за 30 лет проверили общенациональную систему оповещения Гражданской обороны: в 11 утра во многих районах страны завыли сирены. Но не во всех: старая инфраструктура не везде сработала как надо, а кое-где сирен давно не осталось.

Систему в Западной Германии создали в 1950-х годах на случай стихийных бедствий и техногенных катастроф, но в первую очередь — на случай войны. Поэтому последний раз её проверяли в 1990-м году, и с тех пор государственный контроль был фактически ликвидирован.

Однако многие муниципалитеты продолжали самостоятельно поддерживать инфраструктуру. В последнее время, с ростом террористических и климатических угроз, необходимость её полного восстановления сочли очевидной. Так, в прошлом году Германия вошла в тройку стран мира, наиболее страдающих от природных катаклизмов.

В 2016 году было решено начать полномасштабное восстановление общенациональной системы оповещения — с привлечением и современных технологий. Однако работа ещё далека от завершения.

Джессика Зальц, Euronews:

"В Берлине в 11 часов было тихо: с 90-х годов в столице не осталось сирен Гражданской обороны. Власти считают, что Берлин слишком густо населён, чтобы можно было рассчитывать на точность предупреждения. Даже мобильные приложения не сработали как надо. Так что проверки продолжатся: учения будут проводить каждый го во второй четверг сентября".