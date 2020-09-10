Пожар в Мории: европейцы спешат на помощь

Бедственное положение мигрантов, оставшихся без крова после того, как пожар уничтожил их лагерь на греческом острове Лесбосе, не оставило европейцев равнодушными. Около 300 человек пришли на главную площадь Франкфурта со стульями, символизирующими лозунг, под которым проходит акция: "В Германии есть места для беженцев". Её участники призывают власти ФРГ принять этих людей.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас обещает помочь пострадавшим на месте:

"Весь вопрос в том, как и чем мы можем помочь им там прямо сейчас. В каком состоянии находятся беженцы? Я считаю, что за это должен нести ответственность весь Европейский Союз. Мы помогали в прошлом, мы поможем и сейчас. Мы не оставим Грецию один на один с этой ситуацией, и, прежде всего, мы не оставим без помощи людей в этом лагере".

Норвегия и Франция также ищут способ помочь.

Эрна Сольберг, премьер-министр Норвегии:

"Я могу подтвердить, что мы готовы принять 50 человек из лагеря Мория в Греции. В первую очередь семьи с детьми - для рассмотрения их заявлений. Мы уже говорили об этом весной, и мы сделаем это прямо сейчас, в связи с создавшейся ситуацией".

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции:

"Франция не только никогда не уклонялась от своих обязательств перед ЕС, но, наоборот, всегда проявляла инициативу, чтобы найти решения критических ситуаций и гуманитарных драм, которые возникали на ее пороге".

Пожар, в лагере Мория на Лесбосе бушевал и через сутки после начала возгорания. Греция пытается найти жильё для 13 тысяч мигрантов, которые были вынуждены бежать и остались под открытым небом.