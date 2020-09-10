MED7 на Корсике: дискуссия о кризисе в Восточном Средиземноморье

Саммит средиземноморских государств MED7, открывающийся на Корсике, призван, как сообщается в коммюнике Елисейского дворца, разработать стратегию, которая бы помогала избегать эскалации напряженности в регионе.

В первую очередь это касается кризиса в отношениях Греции, Кипра и Турции, речь идет о разработке нефтяных шельфов. И Афины, и Никосия полагают, что бурение происходит в территориальных водах Греции.

Второй аспект, который будет обсуждаться, затрагивает отношения уже всего ЕС и Анкары, эта дискуссия рассматривается как увертюра к переговорам на саммите Евросоюза, которые состоятся в Брюсселе через 2 недели.

Комментарий политолога Хамди Фират Буюка: "Нынешнему кризису более 10 лет. Мы видим, что страны не сдвинулись со своих позиций ни на йоту. Масла в огонь подлило соглашение, которое турецкое правительство заключило с Ливией, а Греция подписала договор с Египтом, так что обстановка нагнетается обоими государствами".

В Брюсселе не собираются наблюдать за происходящими. сложа руки, Евросовет уже начал предварительные консультации о возможности введения санкций в отношении Турции.

По мнению Панагиотиса Цаконаса, профессора Афинского университета и специалиста по международному праву, "введение такого рода ограничительных мер - это сигнал Анкаре. Но, с другой стороны, я полагаю, что этот шаг - лишь один из этапов выработки "дорожной карты", которой ЕС должен будет придерживаться в своих отношениях с Турцией. Это политика кнута и пряника - когда Германия играет в "доброго" полицейского, поддерживая частично ряд турецких внешнеполитических инициатив, а Франция берет на себя роль "злого" полицейского, который стремится обуздать агрессивную экспансию Анкары".

Хотя с самой первой встречи в верхах, которая состоялась в 2016-м году по инициативе Греции и прошла в Афинах, традиционно дискуссия ведется вокруг одной крупной геополитической проблемы, на этот раз в повестке дня значатся миграционный кризис, обострившийся в эпоху пандемии, и ситуация с общей безопасностью южной оконечности акватории Средиземного моря.