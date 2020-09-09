Charlie Hebdo: показания выживших

"Драматическим" назвали пятый день судебного процесса в Париже над подозреваемыми в причастности к теракту в редакции газеты Charlie Hebdo. На этот раз суд заслушал выживших в трагедии пятилетней давности.

Вдова Фредерика Буассо рассказала о долгом ожидании подтверждения смерти ее мужа, 42-летнего работника техобслуживания, ставшего первой жертвой братьев Куаши.

Карикатурист Конни Рей, известная как "Коко", описала, как исламистские террористы, угрожая оружием, заставили ее открыть входную дверь в здание, где располагалась редакция сатирической газеты. Думая, что ее вот-вот убьют, она упала на колени и прикрыла голову руками. “Я была уверена, что меня казнят прямо там, на первом этаже, — сказала Рей со слезами на глазах.

Ее показания были душераздирающими. Ей удалось найти нужные слова, ведь она молчала несколько лет и сегодня впервые смогла рассказать все, что пережила Мари-Лор Барре адвокат Коррин Рей

Одна из свидетелей работала в соседнем офисе, куда братья Саид и Шериф Куаши пришли по ошибке — у нее не было номера телефона редакции Charlie Hebdo, чтобы успеть предупредить.

Шериф Куаши был в гневе, когда спрашивал, где находится Charlie Hebdo. Некоторые из нас, сказали, что редакция не здесь, тогда он разозлился и выстрелил. Я написала сыну и мужу, потому что думала, что мы умрем. А потом мы услышали выстрелы, и это было ужасно, потому что мы смогли сосчитать их Виржини Шапель свидетельница

Бойня в редакции газеты, которая напечатала скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, стала началом трехдневных убийств, в результате которых погибло 17 человек.

Плакат художника Кристиана Гуеми в память о жертвах теракта в Charlie Hebdo Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Полиция ликвидировала нападавших - их предполагаемые сообщники обвиняются в приобретении оружия и оказании материально-технической поддержки.