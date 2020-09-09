Charlie Hebdo: показания выживших

Charlie Hebdo: показания выжившихКомментарии
"Драматическим" назвали пятый день судебного процесса в Париже над подозреваемыми в причастности к теракту в редакции газеты Charlie Hebdo. На этот раз суд заслушал выживших в трагедии пятилетней давности.
Вдова Фредерика Буассо рассказала о долгом ожидании подтверждения смерти ее мужа, 42-летнего работника техобслуживания, ставшего первой жертвой братьев Куаши.
Карикатурист Конни Рей, известная как "Коко", описала, как исламистские террористы, угрожая оружием, заставили ее открыть входную дверь в здание, где располагалась редакция сатирической газеты. Думая, что ее вот-вот убьют, она упала на колени и прикрыла голову руками. “Я была уверена, что меня казнят прямо там, на первом этаже, — сказала Рей со слезами на глазах.
Одна из свидетелей работала в соседнем офисе, куда братья Саид и Шериф Куаши пришли по ошибке — у нее не было номера телефона редакции Charlie Hebdo, чтобы успеть предупредить.
Бойня в редакции газеты, которая напечатала скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, стала началом трехдневных убийств, в результате которых погибло 17 человек.
Полиция ликвидировала нападавших - их предполагаемые сообщники обвиняются в приобретении оружия и оказании материально-технической поддержки.