Манал Ростом: "Хиджаб - не символ, а дресс-код"

Она - активистка, общественный деятель и, конечно, спортсменка. За плечами Манал Ростом - восхождение на самые высокие горы, марафоны-мейджоры, создание общества поддержки мусульманских женщин, которые не желают ходить "непокрытыми". Манал ответила на вопросы Euronews.

Euronews: "Манал, вы - активистка, спортсменка, добившаяся международного признания, вы - первая египтянка, завершившая 5 из 6 марафонов-мейджоров. На вашем счету - покорение самых высоких гор мира, от Мон-Блана до Килиманджаро. Вы говорите, что сталкивались с дискриминацией из-за вашего решения носить хиджаб. Так родилась ваша инициатива "Спасти хиджаб", к которой сегодня примкнул почти миллион последователей. Что такое хиджаб и что он значит для вас?"

Манал Ростом: "Хиджаб - это символ обязательного поклонения. Под обязательным я имею в виду то, что каждая девушка по достижении половой зрелости должна надевать хиджаб. Одновременно мы за то, чтобы в религии не было принуждения, поэтому не навязываем хиджаб маленьким девочкам. Но иногда в тех или иных уголках мира, по тем или иным культурным или религиозным причинам родители, общество заставляют женщин надевать хиджаб. Так многие стали ассоциировать хиджаб с идеей притеснения. Мне лично хиджаб никогда не навязывали. Насколько я знаю, его совершенно не навязывали очень многим женщинам.

Я египтянка, родилась и выросла в Кувейте, училась в британской школе. Я - из тех, кого называют детьми "третьей культуры", из тех, кто постоянно ищет себя. Я кто? Египтянка? Или я - наполовину человек западной культуры? Или я все же больше - из Кувейта? Где мое место?

Я выросла с этими сомнениями и стереотипами, которые существуют в отношении мусульманских женщин. О "покрытых" часто говорят: "Ах, она, вероятно, неприступная, необразованная, скучная, словом "некрутая". Я взрослела и ненавидела этот стереотип. 7 апреля 2001 года я решила надеть хиджаб. Тогда это всех шокировало. Я же, приняв решение, просто пошла к отцу и сказала: "Вот, отныне буду носить".

Euronews: "Он был так же удивлен, как и все остальные?"

Манал Ростом: "Он был очень удивлен. И был очень против"

Euronews: "Почему?"

Манал Ростом: "Ну, он спросил: "Как же ты собираешься заниматься спортом? Как будешь бегать?"

В мои 20 с небольшим лет я не знала никого, кто был бы похож на меня, делал бы такие же сумасшедшие вещи, мне не с кем было себя равнять. В 2014 году наступил переломный момент, я захотела снять хиджаб. И все из-за многочисленных проблем: "О, нет, в наш бассейн нельзя в парандже, хиджаб тоже запрещен!" Или на футбольном матче с друзьями... Я почувствовала, что все, больше я так не хочу. Но одновременно я поняла, что общество накладывает руку на мою личность, запрещая мне то и это, и не только мне, но и другим женщинам.

Я поняла, что не хочу плыть по течению. У меня возникла шальная идея создать сообщество, платформу на Facebook, я назвала группу "Спасти хиджаб".

Я добавила в группу 80 девушек. Сделала ее закрытой, написала вступление от самого сердца, оно там до сих пор висит. Что-то типа "Девчонки, сегодня все стараются избавиться от хиджаба, и все - из-за давления общества".

Euronews: "А как насчет тех, кто решил не носить хиджаб безо всякого давления общества? Им что вы говорите?"

Манал Ростом: "Можно изменить точку зрения и отказаться от хиджаба. Вы просто вдруг понимаете, что он больше вас не олицетворяет, вы не имеете к нему отношения. Девушка, которая не покрывается, но делает добрые дела, для Всевышнего может иметь большую ценность, чем я.

Не мне решать. Я только могу сказать таким людям: "Просто заходите в нашу группа, посмотрите, что мы делаем!" Вам не обязательно быть мусульманином, чтобы участвовать в нашей группе. Вам не нужно носить хиджаб, чтобы присоединиться к нам. От вас требуется лишь желание поддержать любую женщину, стремящуюся следовать своей вере, какой бы она ни была. К нам можно прийти и просто ради самообразования.

Знаете, юные девочки связываются со мной и задают страшный вопрос: "Вот мне 17 или 19 лет, я - чемпионка по баскетболу, дохожу до финалов, но мне не разрушают играть, потому что я - в хиджабе. Как быть, снять его или бросить спорт?"

Euronews: "Что вы отвечаете?"

Манал Ростом: "Я хочу донести одно: вы должны бороться за свое право быть в хиджабе. Я бы не советовала уходить из спорта и не советовала бы снимать хиджаб: ни то, ни другое решением проблемы не является. Я просто пытаюсь изменить взгляд общества на женщину в хиджабе".

Euronews: "Этим вы занимаетесь и через партнерство с Nike, верно?"

Манал Ростом: "Это так".

Euronews: "Как стартовал ваш проект?"

Манал Ростом: "Я написала письмо главному мастер-тренеру Nike на Ближнем Востоке. Его зовут Том Вулф. И дала ссылку на нашу группу. Я написала: "Как же так, у нас нет мусульманского представительства такого известного бренда?! Не пора ли обратить внимание на здешних женщин, позаботиться о них?" На следующее утро я получила ответ от Тома, он сказал, что идея отличная, спросил, когда мы можем встретиться. Передо мной будто распахнулись ворота на пути к надежде!

Как вы знаете, в течение следующих недель я стала первой спортсменкой в хиджабе, участвовавшей в кампании Nike на Ближнем Востоке. Потом они изготовили спортивный хиджаб из технологичной, "дышащей" ткани, которая легко сохнет. Мне предложили стать лицом новинки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире!".

Euronews: "Недавно в Бельгии мы видели, что хиджаб запретили в некоторых университетах, это вызвало протесты, там стали возникать движения..."

Манал Ростом: "Хиджабы защищаются. Вот Бельгия говорит: "Если вы в хиджабе, мы не пустим вас в университет. На мой взгляд, в этом нет ни малейшего смысла. Женщины должны учиться вне зависимости от вероисповедания. Общество до сих пор не понимает, что такое хиджаб. Это - не символ, это дресс-код!"

Euronews: "Разумеется, вас критикуют. Вы столкнулись с серьезным сопротивлением с тех пор, как начали работать в этом направлении. Ваша реакция?"

Манал Ростом: "Итак, в мусульманской общине выделилась группа "Манал - это не мы", участницы утверждают, что я отстаиваю дресс-код, который не является мусульманским, что это портит имидж мусульманских женщин во всем мире и что я занимаюсь этим исключительно ради личной славы.

Есть еще одна группа - прозападники. По их мнению, хиджаб - знак притеснения, а я поддерживаю угнетение женщин! Именно поэтому я считаю, что нужно как можно больше знаний, информации. Хиджаб - не угнетение. А вот общество нас действительно притесняет, когда запрещает хиджабы. Люди не спешат за знаниями, не спешат понять, почему мы придерживаемся этих принципов, почему носим хиджабы и почему должны иметь на это право"

Euronews: "Расскажите о деятельности вашей группы больше. Знаю, что у вас было много походов, в частности, вы дошли до базового лагеря на Эвересте".

Манал Ростом: "Я хотела привести женщин в базовый лагерь самой высокой горы мира, Эвереста. Я взяла на вооружение идею: сообща, мусульманки и немусульманки, покрытые и не покрытые, белые и черные мы поддержим женщин в их праве следовать выбранной вере".