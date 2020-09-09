Вашингтон грозит Минску дополнительными санкциями

"Мы чрезвычайно озабочены судьбой Марии Колесниковой, одной из основных фигур белорусских протестов, и мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций против Беларуси", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео.

Сказанное можно рассматривать в качестве ответа на слова Александра Лукашенко, сообщившего российским журналистам, что его главная цель как президента - "защитить народ и сохранить страну". Он также предупредил, что если "падет Беларусь, Россия будет следующей".

Накануне Марию Колесникову, члена Координационного совета по трансферу власти, задержали на границе во время, как было подчеркнуто, "насильственного вывоза на территорию Украины". Об этом сообщили киевские власти, а затем эта информация была подтверждена на пресс-конференции двух других лидеров протестов, которые перешли границу через пункт пропуска "Александровка".

О нынешнем местонахождении Колесниковой подтвержденных сведений нет.

Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного совета оппозиции, находящийся в Киеве, рассказал, что Колесникову "насильно усадили в машину, на заднее сидение, заблокировав двери так, чтобы она не смогла выйти. Было ясно, что к ней применяется сила, но она продолжала сопротивляться и кричать, заявляя, что никуда не уедет".

Массовые акции продолжаются в Минске несколько недель, по информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, десятки пострадали в столкновениях с полицией.