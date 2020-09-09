Текстовая трансляция: обыски и задержания в Беларуси

Текстовая трансляция: обыски и задержания в БеларусиКомментарии
В среду утром стало известно о предполагаемом задержании Максима Знака, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Позже поступили сообщения о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Светланы Алексиевич, а дома у Марии Колесниковой и ее адвоката идут обыски. Мы следим за последними новостями.
Некоторое время спустя Светлана Алексиевич вышла на лестничную клетку и успокоила собравшихся журналистов.
Позже она обнародовала заявление на сайте белорусского ПЕН-центра, которым руководит: "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ".
Алексиевич остается единственной свободной участницей совета, кто еще не уехал из Белоруссии. 26 августа ее вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос как свидетеля по делу о создании незаконной организации, тогда она отказалась давать показания, уточняет Интерфакс.