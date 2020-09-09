Текстовая трансляция: обыски и задержания в Беларуси

Немедленно освободить Максима Знака, "задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня", призвала власти Республики Беларусь бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.

В среду утром пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико разместила в телеграм-канале видеозапись предполагаемого задержания Знака, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Адвокат Знака Дмитрий Лаевский подтвердил, что Следственный комитет Белоруссии в данный момент проводит процессуальные действия, "причины которых неизвестны". Позже Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что член ее президиума Максим Знак задержан по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

"По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск", - сообщила в среду пресс-служба совета