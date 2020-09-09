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Республика Беларусь

Текстовая трансляция: обыски и задержания в Беларуси

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 Марфа Васильева  & Euronews
Задержания на акции в поддержку Марии Колесниковой в Минске 8 сентября 2020 г.
Задержания на акции в поддержку Марии Колесниковой в Минске 8 сентября 2020 г.   -   Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В среду утром стало известно о предполагаемом задержании Максима Знака, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Позже поступили сообщения о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Светланы Алексиевич, а дома у Марии Колесниковой и ее адвоката идут обыски. Мы следим за последними новостями.

11:58
Только что стало известно, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится под арестом в минском СИЗО № 1 на улице Володарского. Об этом изданию Tut.by сообщил её отец Александр Колесников. «Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал он.
11:47

Некоторое время спустя Светлана Алексиевич вышла на лестничную клетку и успокоила собравшихся журналистов.

Позже она обнародовала заявление на сайте белорусского ПЕН-центра, которым руководит: "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ".

11:35
Позже стало известно, что неизвестные попытались проникнуть в квартиру нобелевского лауреата, также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, Светланы Алексиевич. Она попросила, чтобы к ней приехали журналисты, "потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру", - сообщил в чате пресс-службы штаба Виктора Бабарико сотрудник белорусского "Еврорадио".

Алексиевич остается единственной свободной участницей совета, кто еще не уехал из Белоруссии. 26 августа ее вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос как свидетеля по делу о создании незаконной организации, тогда она отказалась давать показания, уточняет Интерфакс.

11:32
Максим Знак
11:28
Немедленно освободить Максима Знака, "задержанного или, более правильно будет сказать, похищенного сегодня", призвала власти Республики Беларусь бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
В среду утром пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико разместила в телеграм-канале видеозапись предполагаемого задержания Знака, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Адвокат Знака Дмитрий Лаевский подтвердил, что Следственный комитет Белоруссии в данный момент проводит процессуальные действия, "причины которых неизвестны". Позже Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что член ее президиума Максим Знак задержан по уголовному делу за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.
"По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В квартире Знака планируется обыск", - сообщила в среду пресс-служба совета

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