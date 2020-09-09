"Мне нестрашно. Мы уже победили": как белорусы борются за свободу?

"Женщины все королевы, женщины — это цветы", — доносится с площадки около минской школы, где организован избирательный участок. Когда речь заходит о белорусской политике, первое впечатление может быть обманчиво. Но стоит подойти чуть ближе, и вы увидите, как в действительности обстоят дела. Нам удалось попасть на избирательный участок, но членам комиссии очень не понравилось, что мы пришли с камерой.

- Девушка, что вы делаете? Что вы снимаете?

- Все-все-все, мы ничего не снимаем.

9 августа белорусы пошли на избирательные участки, чтобы выбрать президента.

- Все, я проголосовала первый раз в жизни. Я считаю, что это мой долг. Чувствую, что пришло время наконец, — говорит учительница по имени Екатерина.

Антиправительственная акция протеста в Минске AP/TUT.by

- Он был народным любимцем. Его действительно поддерживало в какой-то момент большинство населения. И вот произошел переход от всеобщей любви к всеобщему, скажем так, непризнанию, — рассказывает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Одни считают, что причина недовольства – стагнирующая экономика, другие уверены, что все дело в реакции властей на коронавирус. Противники Лукашенко обвиняют его в деспотизме. Они убеждены, что на самом деле победила Светлана Тихановская.

- Вы бы хотели, чтобы кто сегодня выиграл?

- Тихановская, - говорит молодой человек, который пришел на избирательный участок.

- Ты ждешь ее?

- Да. Никогда такого не было в Беларуси, чтобы так много людей поверило в одночасье в какого-то кандидата.

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews: "Светлана Тихановская стала единственным альтернативным кандидатом для тех, кто не хотел голосовать за Лукашенко. Она приехала на избирательный участок в день первого тура президентских выборов. Это голосование стало самым большим вызовом для Лукашенко за 26 лет у власти".

- Насколько этот день важен?

- Я думаю, он очень важен для меня и для жителей нашей страны, — отвечает Тихановская.

- Как вы думаете, у Вас есть шансы против Лукашенко?

- Конечно.

Среди поддерживающих Тихановскую - и молодежь, и люди в возрасте.

- Я хочу перемен для внуков и детей.

На акции протеста в Минске Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

"То, что с нами произошло, — это национальная трагедия"

Николай — представитель того поколения, которое за всю жизнь знало только одного лидера. 23-летний молодой человек присоединился к разъяренной толпе, бросившей вызов режиму, который, по мнению протестующих, устарел и утратил связь с народом.

- То, что с нами произошло, со всей нацией, — это национальная трагедия.

Во время акции против недопуска кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Николай впервые почувствовал, как далеко готово зайти правительство, чтобы удержать власть.

- Они ко мне подошли сзади — люди в чёрном, в форме ОМОНа, но они были без нашивок с фамилией, они не представились. Они просто подошли ко мне, сказали: "Пройдемте". Я успел только сказать "Почему? Я не пойду". Они захватили меня быстренько так, нагнули, на руки взяли и понесли в автозак.

При задержании Николаю сломали зуб.

На акции протеста в Минске AP Photo

- С самого начала кампания напоминала военную спецоперацию против политических оппонентов. Сегодня вопрос состоит в том, готово ли белорусское общество на революцию, потому что все знают, что выборов в Беларуси нет, что будет объявлен результат 70-80% в поддержку Лукашенко. И весь вопрос - как на это прореагирует народ? — говорит Валерий Карбалевич.

Ответ на этот вопрос стал очевиден вскоре после того, как были объявлены предварительные итоги выборов. Карбалевич был прав: белорусы вышли на улицу.

- Люди вышли опротестовать предполагаемое решение, которое, скорее всего, вынесет ЦИК по поводу выборов президента. Нам уже огласили результаты официального экзит-пола, президент снова побеждает с огромным отрывом.

- Мы хотим доказать, что нас не 10%, что нас не 8%, как нас пытаются убедить. Нас большинство. У нас нет особых надежд на то, что в этот раз они нас услышат, но это не значит, что стоит останавливаться и переставать бороться за право.

Вскоре взрывы светошумовых гранат заглушили песни о переменах.

Миллионы людей лишились доступа к интернету. Это тут же связали с правительством. Но несколько часов спустя белорусы снова вышли на улицу.

- Мы сегодня выйдем, завтра выйдем. Если так по городу распределиться, может, не таким большим количеством, то мы задолбаем их, они без отдыха будут работать. Будем брать измором, - говорит Николай.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес встретилась с несколькими демонстрантами:

Интернета нет, и люди выглядят растерянными. Мы идем за группой протестующих. Они направляются к месту встречи, где планируется массовая акция. Но мы не представляем, что мы там увидим.

- Мы не знаем, чего ждать от милиции. Люди боятся правоохранителей. Они должны нас защищать, но никто им не верит. Если я увижу милицию, я побегу прочь, — признается участница акции Екатерина. Убегать ей пришлось за эту ночь несколько раз.

"Вы будете работать рабами в Европе"

Участников антиправительственных акций становилось все больше, они выглядели все более решительно. А в это время другая Беларусь занималась своими делами.

- Как жизнь в Беларуси? - спрашивает корреспондент Euronews у работницы рынка.

- Супер! Мы живем без войны. Мы сытые. Мы не боимся на улицу выйти. Все спокойно. Спасибо!

Экономического роста нет. Официальные показатели инфляции и безработицы, возможно, не такие высокие, но многие образованные молодые люди говорят, что им практически ничего не платят, если они идут работать на государственные предприятия - а на них приходится 70% экономики. Многие уезжают из страны в поисках лучшей жизни.

И все же мы встретили молодых людей на проправительственном митинге. Оппоненты Лукашенко говорят, что эти акции были организованы самими властями.

- Мы поддерживаем нашу власть в лице нашего президента Лукашенко Александра Григорьевича. Мы за него голосовали. Мы не хотим ничего менять.

Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Те, кто поддерживает белорусского лидера, говорят о том, что нынешний кризис был срежиссирован на Западе.

- Европа обещает вот этим вот людям что-то. Но все же прекрасно знают: мы там своими никогда не будем.

- Неужели вы думаете, что вы сейчас подойдёте к Европе и вам дадут денег? Нет! Вы будете работать рабами. Но уже не на своих заводах, а на чужих и за три копеечки. Вот на сегодняшний день просто надо спасти нашу Беларусь.

Что значит "спасти" Беларусь? Разные люди по-разному сейчас понимают эту фразу. Те, кто выходит на улицы, требуя перемен, говорят:

_ - Мы боремся за свободу._

Во время акции в поддержку Лукашенко Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

"ОМОН выстраивался в две шеренги, нас пускали по одному и били"

Власти приняли жесткие меры, чтобы заставить протестующих замолчать. Страшные кадры издевательств потрясли весь мир. В первые три ночи протестов, по данным МВД, были задержаны шесть тысяч человек.

Сын этой женщины пропал во вторую ночь протестов.

- Вы знаете, что он здесь?

- Да, я вчера узнала. Принесла передачу. Не берут.

Семьи в отчаянии пытались добиться хоть какой-то информации. Они ждали, когда имена их мужей и детей появятся в списке задержанных, которые находились в этом изоляторе.

- Более двух суток не знали, где местонахождение. Вчера, когда заявляли в милицию о пропаже, сказали, что он находится вот здесь на Окрестина.

На акции протеста в Минске AP Photo

В соцсетях начали появляться сообщения о том, в каких условиях оказались задержанные. Страх за пропавших или задержанных родных становился все сильнее.

Переполненые камеры, физическое насилие... Но весь масштаб преследований стал ясен, когда задержанные начали выходить из изоляторов.

- Хватали и мужчин, и женщин. В автозаках нас избивали, оскорбляли, издевались. Когда здесь выгружали нас из автозака в этот изолятор, ОМОН устраивал такой коридор: они выстраивались в две шеренги, пускали по одному и били. Потом выкладывали по очереди и тоже били. Нас держали в камере для прогулок под открытым небом. Мест в обычных камерах не было вообще, — рассказывает один из освобожденных.

Историй становилось все больше. Каждому было, что рассказать о пережитой боли.

- Помню большой двор. Поставили всех к стенке на колени, сказали руки держать на стенке. Поскольку у меня было два попадания резиновых пуль в руку, я просто физически не мог держать руку. Она отекла. Я просто не мог держать ее даже через силу, через боль. Она просто не двигалась. Понятное дело, кому-то это не понравилось, хотя я и говорил, в чем причина. Они положили меня на живот, связали руки лентой. Что происходило? Я знаю, что если бы на моем месте был человек послабее или постарше, вряд ли бы он это выдержал, - рассказывает Дмитрий Быховцев.

Он вышел на свободу только после 48 часов издевательств.

Около изолятора все эти дни дежурили волонтеры, которые старались оказать освобожденным первую помощь.

- Нас уже ночью выпустили без вещей, без денег, без телефонов, без ничего вот отсюда, из ворот и сказали разбегаться в разные стороны. Мы просто бежали как могли. Где-то вот здесь мы встретили волонтеров с машинами. Они напоили нас чаем, водой, оказали помощь, дали позвонить родным. Потом они кому-то позвонили, за нами приехали и отвезли домой.

Екатерина — один из волонтеров.

- Я здесь уже четыре дня. Мы не уезжаем. Мы ночуем прямо здесь. Мы занимаемся тем, что помогаем освободившимся людям получить медицинскую помощь, юридические консультации, психологическую помощь, материальную помощь.

Один из освобожденных рассказывает:

- Нас выпустили. Нам сказали, что нас отпускают без суда, просто под подписку, что мы больше нигде не будем участвовать. Мы подписались, и как только мы подписались, нас отвели и начали очень жестоко избивать, избивать сильнее, чем до этого.

- Люди, которые сотворили это зло, которые избили стольких людей, задержали и издевались над ними, — это люди, которые задействованы в системе Лукашенко, — уверена волонтер Екатерина.

Уже месяц сотни тысяч белорусов протестуют против результатов президентских выборов. И несмотря на заявления Лукашенко о том, что он не собирается уходить, некоторые участники акций уверены, что они уже победили.

- У меня такие смешанные чувства, потому что я понимаю, что сегодня и завтра это все не закончится. Это такой долгий путь к долгожданной свободе.

- Понимание, конечно, есть, что достаточно опасно, но надо что-то делать, надо чем-то заниматься.

- Последние несколько лет у меня были большие планы эмигрировать в другую страну, где государственная система гораздо лучше для людей, но в связи с последними событиями и грядущими переменами, которые мы очень ждем, я думаю, мое мнение изменится.

- Нет, мне нестрашно. Я считаю, что правда на нашей стороне и мы уже победили.