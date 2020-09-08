Актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Во вторник Пресненский суд Москвы признал его виновным в гибели курьера Сергея Захарова. Актер был взят под стражу в зале суда. Ожидать вступления приговора в силу он будет в следственном изоляторе. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск в 7,3 млн рублей.

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора после его изучения, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах сообщают, что Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо на смягчение вида наказания, через четыре года. "Ефремов осужден за тяжкое преступление, таким образом, он может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года", - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, Ефремов также может рассчитывать на замену неотбытой части наказания более мягким. "В случае замены наказания принудительными работами ему необходимо будет провести в колонии не менее трети срока", - сообщил собеседник агентства.

8 июня в Москве на Смоленской площади актер и режиссер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь за рулем джипа Grand Cherokee, врезался в автомобиль-фургон "Лада".

За рулем "Лады" был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, работавший курьером службы доставки магазина "Деликатеска". Захаров получил тяжелые травмы, его доставили в Институт скорой помощи им. Склифософского, где он скончался через несколько часов.

В своей речи прокурор потребовал для Ефремова длительное заключение (статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии) - 11 лет колонии общего режима. Обвинение ходатайствовало о лишении кинематографиста водительских прав сроком на три года, а также выплаты старшего сыну Захарова 500 тысяч рублей.