Евросоюз требует вернуть Колесникову

Белорусские правоохранительные органы отрицают свою причастность к исчезновению одного из лидеров протестного движения Марии Колесниковой. Но Пограничный комитет отказался уточнить, пересекала ли она границу страны, а пресс-служба КГБ была недоступна для комментариев.

По словам очевидцев, в понедельник утром в центре Минска люди в штатском затолкали Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. С тех пор она на звонки отвечать перестала.

Глава британского МИДа Доминик Рааб потребовал от белорусских властей "сделать её возвращение своим приоритетом, освободить всех задержанных и начать диалог с оппозицией".

"Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, недопустимы", - заявил и глава европейской дипломатии Жозеп Борель, потребовав от Минска "прекратить запугивать граждан и нарушать свои собственные законы и обязательства".

Соратники Колесниковой возлагают ответственность за её похищение на белорусские власти, в стране на свободе остаются лишь двое из семи членов президиума Координационного совета оппозиции.

В воскресенье на протестный "Марш единства" в Минске вышли десятки тысяч человек. В СМИ появились видеозаписи, где видно, как после акции люди в штатском и в масках избивали демонстрантов дубинками.

По данным правозащитного центра "Весна" только в столице были задержаны около 194 человека. В МВД сообщили о более чем 100 задержанных по всей стране.

В ближайшие дни белорусский президент Александр Лукашенко посетит Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия, в отличие от ряда европейских стран, признала результаты голосования на президентских выборах в Республике Беларусь.