Мария Колесникова задержана на границе с Украиной

Обновление: Белорусская госпогранслужба подтвердила задержание Марии Колесниковой. В ведомстве обвиняют оппонентов Александра Лукашенко в силовом прорыве на автомобиле через дополнительный пограничный контроль. При этом Колесникову «по сути выпихнули» из салона, — заявил официальный представитель службы Антон Бычковский. Украинская госпогранслужба подтверждает, что пропавшие в один день с Колесниковой Иван Кравцов и Антон Родненков проходят процедуры для въезда в страну.

Лидер белорусского протеста Мария Колесникова задержана при попытке выехать на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, связанные с Координационным советом по трансферу власти. По данным агентства, на границу её вместе с другими членами КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым доставили белорусские спецслужбы из изолятора. Источник «Интерфакса» полагает, что речь может идти о провокации, об инсценировке попытки незаконного пересечения границы.

Представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский подтвердил, что в 4 часа утра во вторник Колесникова, Кравцов и Родненков проходили контроль на границе с Украиной в пункте пропуска «Александровка». Информацию о задержании распространили агентство «БелТа» и белорусское государственное телевидение. Согласно этим данным, Кравцов и Родненков выехали из страны.

В то же время TUT.BY и РИА «Новости» приводят слова Бычковского о том, что все трое членов Координационного совета «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

О пропаже Марии Колесниковой её соратники объявили накануне утром. TUT.BY со ссылкой на очевидцев сообщал, что некие люди в штатском затолкали её в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии в МВД, КГБ и Следственном комитете говорили, что не располагают информацией о задержании членов Координационного совета.

Ранее Колесникова неоднократно заявляла о нежелании уезжать из страны. Такие вопросы ей задавали, в частности, после отъезда в Литву кандидата в президенты Светланы Тихановской.