Франция: подозреваемый в нападении на конюшню в Йонне отпущен

Правоохранительные органы Франции пока не ответили на вопрос: кто виновен в массовом убийстве лошадей. В понедельник полиция Дижона арестовала мужчину по подозрению в нападении на конюшню в Йонне на востоке страны. Однако во вторник после допроса его выпустили на свободу.

Нападения на лошадей и других парнокопытных животных во Франции участились в феврале. Только за последние несколько недель убиты более 30 животных. Преступники отрезали им уши, и гениталии, выкалывали глаза, выкачивали кровь. Зачем? Это еще предстоит узнать.

Жеральд Дарманен, глава МВД Франции: "Мы потрясены этими подлыми актами. Сегодня по всей Франции ведутся 153 расследования, в более чем половине департаментов страны. Тридцать случаев - особенно тяжелые. Речь идет о гибели лошадей, или о чрезвычайно тяжелых травмах".

Следователи убеждены, что здесь действуют не одиночки, а преступная организация, так как нападения совершаются практически одновременно в разных уголках Франции.