Единый день голосования без Алексея Навального

Россия готовится к проведению Единого дня голосования, в рамках которого выборы пройдут более чем в 20 регионах страны. Избирательные кампании развивались на фоне новостей об отравлении Алексея Навального — политологи называют это главным внутриполитическим событием, но как оно повлияет на избирателей?

Выборы как протест

В этих условиях голосование может стать одной из форм выражения протеста, — считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Он говорит о необычной для России политической ситуации, открывающей новые возможности для оппозиции:

«Сейчас поддержка Навального и его стратегии "умного голосования" выглядит актуальнее, чем когда бы то ни было, просто потому, что для многих людей, которые недовольны тем, что в стране происходит, это сейчас такой моральный императив — поддержка Навального означает простое требование не использовать насилие, тем более такое радикальное насилие, боевые отравляющие вещества, в отношении граждан Российской Федерации в нашей собственной стране.

У нас нет социологии, но мне кажется, что эта реакция людей может оказаться совсем неприятной для Кремля. Не было ясного повода для протестов, все были запутаны, обескуражены, многие были напуганы в связи с событиями вокруг Навального, но 13 сентября люди смогут выразить своё отношение к происходящему с российской оппозицией, с жизнями конкретных людей, наших сограждан».

Особенной яркой политическая борьба на этих выборах становится в Новосибирске, где, как объясняет Мартынов, крупная коалиция сторонников и союзников Навального на муниципальных выборах «фактически сражается» выстроенной за последние два десятилетия политической системой: «Они будут сражаться против союза Единой России и КПРФ, которые из этой перспективы в общем уже ничем не отличаются друг от друга».

Удар по оппозиции

С тем, что отравление Навального может привести к росту поддержки оппозиции, согласен политолог Дмитрий Орешкин. Произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией он назвал «серьёзным ударом по российской оппозиции». Политик «выведен из строя» как минимум на полгода и другого такого лидера у оппонентов Владимира Путина пока нет, — объясняет Орешкин:

«Я думаю, что будет значительно менее эффективно работать идея "умного голосования", потому что её суть заключается в том, что команда Навального определяет человека, у которого есть максимальные шансы победить на выборах кандидата от партии власти, и говорит: голосуйте за такого-то. В этой модели ключевую роль играет доверие. Когда Навальный говорит, что господин Б имеет больше всех шансов вытеснить господина А от Единой России, поскольку люди ему верят, машина под названием "умное голосование" работает. Без Навального эта машина будет работать хуже.

С другой стороны, конечно, у оппозиции прибавится поддержки, потому что вот такой открытый, наглый, бессовестный и противозаконный акт, как отравление Навального, прикрыть или замазать очень трудно. Власть, мне кажется, теряет вместе с этим часть своей поддержки и люди будут склонны поддерживать оппозицию просто потому, что они не согласны с той стилистикой и манерой укрепления вертикали, которую реализует путинская власть».

Кто, если не Навальный?

«Сейчас Навальный — более объединяющая фигура, чем когда бы то ни было», — уверен Кирилл Мартынов. По его словам, все запущенные политиком проекты, в том числе «умное голосование», будут с той же, а может быть даже с большей энергией продолжаться его командой: «Вокруг Навального, рядом с ним, может быть даже в каких-то конкурирующих формально политических проектах выросло уже некоторое количество молодых политиков, которые готовы продолжать эту политическую активность, не дожидаясь какого-то разрешения ни от самого Навального, ни от Кремля, Администрации президента».

Место, которое занимал Навальный для своей аудитории, оказывается свободным на долгие месяцы, и кто-то даже может на него пытаться претендовать, — отмечает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Он, впрочем, сомневается, что это удастся: «Навальный всё-таки человек специфический, его политическая проповедь очень специфическая, то, что он делал, сложно повторить».

Если Навальный окажется вне политик на долгое время, то заменить его действительно некому, — согласен Дмитрий Орешкин:

«Если Навальный не восстановится, ещё несколько лет должны будут пройти, чтобы оппозиция внутри себя смогла определить, кто будет главный. Есть ещё белорусский вариант: когда созревает огромный стихийный массовый протест, тогда быстро вылупляется какой-то лидер типа Светланы Тихановской. Но это скороспелое явление.

Из Навального много крови выпили, он набрал много опыта, он как крепкий коньяк. Молодые вина типа Божоле быстро появляются и быстро портятся. Навальный — это долгоиграющий продукт. К нему можно по-разному относиться (я, например, отношусь с прищуром), но просто другого такого у нас нет. Он действительно заслужил, он действительно сильный политик».

Местные выборы для решения местных проблем

Глеб Кузнецов подчеркивает, что известность Навального в российских регионах несопоставима с московской. Поэтому, по словам политолога, его отравление никаким образом не может повлиять на выборы:

«Алексей Навальный и всё, что с ним происходит, не является фактором внутренней политики в регионах Российской Федерации ни в каком виде. Представьте себе выборы в Архангельской области или выборы в Иркутской области, в городе Тайшет, например. Для Тайшета или Братска Навальный, безусловно, не является ни оппозиционером, ни политиком, его там знают несколько человек, может быть, на весь город. Люди озабочены своими собственными проблемами.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, возможно, Екатеринбурга, крупнейших центров, городов-миллионников, он, безусловно, человек известный. Но для этой огромной внутренней России его значение не следует переоценивать. Он не является актором и игроком на региональных выборах».

Проблема для Новосибирска

К проблемам федерального уровня вопрос о судьбе Навального относит и замглавы Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Этой темы реально в региональной повестке нет». По словам политолога, людей на местах интересует больше то, что они получат от выборов губернатора и депутатов, в центре их внимания местные проблемы. Едва ли не единственным исключением Макаркин считает Новосибирск, где сторонники Навального достаточно сильны:

«Его сторонник (Сергей) Бойко занял второе место на выборах мэра Новосибирска — это неплохой задел. В Новосибирске выборы в городской совет, там достаточно активна оппозиция, есть серьёзный оппозиционный электорат.

Новосибирск — один из крупнейших городов России, с академгородком, с достаточно продвинутым избирателем, поэтому там, я думаю, это (история с отравлением Навального) может оказать влияние».

Алексей Навальный был госпитализирован с признаками тяжёлого отравления 20 августа. Ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика в состоянии комы поместили в токсикореанимацию. Через два дня семья и окружение Навального добили его транспортировки в берлинскую клинику Charité. В этот понедельник немецкие врачи сообщили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией выведен из комы и реагирует на речь.