Тихановская: "Режим агонизирует"

Марию Колесникову насильно пытались выдворить из Беларуси на Украину: об этом заявили члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков, которые были с Колесниковой. Сейчас они находятся в Киеве. Сами они заявляют, что въехали в страну в обычном порядке и не собираются просить убежища.

Местонахождение Колесниковой остаётся неизвестным. Представит ели оппозиции заявляют, что её удерживают пограничники. Колесникову похитили в Минске в понедельник; на границе, как сообщается, она порвала свой паспорт.

Светлана Тихановская, экс-кандитат в президенты РБ:

"Мы не получали вестей от Марии Колесниковой уже больше суток. Её похитили. Мы продолжим бороться. Мы побеждаем, наши демонстрации действуют, забастовки действуют. Мы считаем, что режим агонизирует: тот факт, что они похищают людей, говорит о том, что они боятся и не знают, что делать. Мы не сдаёмся и мы победим".

На этом фоне Александр Лукашенко заявил, что будет договариваться с Киевом о выдаче Кравцова и Родненкова.

В интервью российским СМИ президент сообщил, что не будет вести переговоров с Координационным советом, поскольку "не знает, кто все эти люди". Предложения Совета он назвал "катастрофой" для страны. Лукашенко допустил, что "немного пересидел" на посту главы государства, но подчеркнул, что не намерен "уходить просто так", поскольку в током случае его сторонники окажутся в опасности.