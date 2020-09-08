"Это был насильственный вывоз" - МВД Украины

Мария Колесникова не пересекала границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщает, что выезд двух других белорусских оппозиционеров - Родненкова и Кравцова - из страны не был добровольным.

Офіційна інформація щодо перетину Державного кордону України представниками опозиції диктаторському режиму Лукашенко -... Publiée par Антон Геращенко sur Lundi 7 septembre 2020

Родненков и Кравцов пересекли границу через КПП "Александровка".

Госпогранконтроль Беларуси подтвердил, что Колесникова в итоге была задержана.

Сутки назад в центре Минска люди в штатском затолкали Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Вот что заявил адвокат Марии Колесниковой Илья Салей: "Мы связывались с КГБ, мы пытались получить информацию в полиции, у нас нет никаких сведений о ее местонахождении".

Обеспокоенность судьбой одной из лидеров белорусского протеста выразили многие европейские политики, в том числе глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, который потребовал немедленных разъяснений о происшедшем .

Протесты в стране продолжаются больше месяца, они связаны с несогласием с итогами президентских выборов в республики Беларусь, официальный Минск в отношении манифестантов применял и применяет силу.

С действиями режима Лукашенко связывают исчезновения видных политиков, например, Виктора Гончара, бесследно пропавшего в Минске в 99-м году, а также известного журналиста, телеоператора Дмитрия Завадского, похищенного год спустя.

Виктор Гончар, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь, перешедший в оппозицию к Александру Лукашенко. Он бесследно исчез в Минске осенью 1999-го года SERGEI GRITS/Associated Press

#помним 21 год назад в Минске бесследно исчез наш оператор Дмитрий Завадский. Поехал встречать Павел Шеремет (они часто... Publiée par Svetlana Kolosova sur Vendredi 28 août 2020

Сама Колесникова неоднократно заявляла о нежелании уезжать из страны. Такие вопросы ей задавали, в частности, после отъезда в Литву кандидата в президенты Светланы Тихановской.