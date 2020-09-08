"Это был насильственный вывоз" - МВД Украины

"Это был насильственный вывоз" - МВД УкраиныКомментарии
Мария Колесникова не пересекала границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщает, что выезд двух других белорусских оппозиционеров - Родненкова и Кравцова - из страны не был добровольным.
Родненков и Кравцов пересекли границу через КПП "Александровка".
Госпогранконтроль Беларуси подтвердил, что Колесникова в итоге была задержана.
Сутки назад в центре Минска люди в штатском затолкали Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Вот что заявил адвокат Марии Колесниковой Илья Салей: "Мы связывались с КГБ, мы пытались получить информацию в полиции, у нас нет никаких сведений о ее местонахождении".
Обеспокоенность судьбой одной из лидеров белорусского протеста выразили многие европейские политики, в том числе глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, который потребовал немедленных разъяснений о происшедшем .
Протесты в стране продолжаются больше месяца, они связаны с несогласием с итогами президентских выборов в республики Беларусь, официальный Минск в отношении манифестантов применял и применяет силу.
С действиями режима Лукашенко связывают исчезновения видных политиков, например, Виктора Гончара, бесследно пропавшего в Минске в 99-м году, а также известного журналиста, телеоператора Дмитрия Завадского, похищенного год спустя.
Сама Колесникова неоднократно заявляла о нежелании уезжать из страны. Такие вопросы ей задавали, в частности, после отъезда в Литву кандидата в президенты Светланы Тихановской.