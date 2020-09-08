Лукашенко: "Когда-то я уйду"

Марию Колесникову насильно пытались выдворить из Беларуси на Украину: об этом заявили члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков, которые были с Колесниковой. Сейчас они находятся в Киеве. Сами они заявляют, что въехали в страну в обычном порядке и не собираются просить убежища.

Колесникова порвала свой паспорт и потому не пересекла границу. Её местонахождение остаётся доподлинно неизвестным. Представители оппозиции заявляют, что женщину удерживают пограничники.

Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного совета:

"Её насильно затолкали на заднее сиденье, причем изначально на заднем сиденье был включён режим, что изнутри двери не открываются. Её затолкали, закрыли. Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла паспорт и порвала его на много мелких кусочков".

На этом фоне Александр Лукашенко заявил, что будет договариваться с Киевом о выдаче Кравцова и Родненкова. В интервью российским СМИ президент допустил, что "немного пересидел" на посту главы государства, но подчеркнул, что не намерен "уходить просто так". С Координационным советом он вести переговоры не будет, поскольку "не знает, кто все эти люди":

"Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. <...> Когда-то я уйду, может быть, но я им не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушить", — заявил президент республики.

В республике не прекращаются задержания сторонников оппозиции. Во вторник в Минске был разогнан митинг в поддержку Марии Колесниковой: по словам очевидцев, участников акции задерживали люди в форме без опознавательных знаков и увозили в автозаках без номеров.