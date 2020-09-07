Венесуэла ждёт российскую вакцину

В Венесуэле начнут тестировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро, отметив, что Каракас открыт любым вариантам сотрудничества, чтобы максимально защитить население.

"Наш приоритет — вакцина, будь то вакцина из России, или Кубы, или Китая. Все конфиденциальные документы уже подписаны, и в любой момент мы объявим о начале проверки вакцины из России и Кубы на венесуэльских пациентах", — сообщил президент.

На сегодняшний день в этой латиноамериканской стране насчитывается более 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 428 человек. В стране на прошлой неделе был объявлен так называемый "радикальный карантин" в связи с новой волной заражений. При этом венесуэльские власти отмечают более высокий уровень борьбы с коноравирусной инфекцией по сравнению с соседними странами и сообщили о прибытии еще тысячи кубинских врачей.

В то же время вновь введенные карантинные меры добавили и без того тяжелой экономической ситуации в Венесуэле новых проблем. А жители Каракаса жалуются на то, что не могут, как это было в Италии полгода назад, даже проводить своих близких в последний путь.