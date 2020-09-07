Белград и Приштина: путь к нормализации

Сербия и Косово удвоят усилия в попытке соответствия политике ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министр частично признанного Косова Авдуллаха Хоти. В документе подчеркивается первостепенное значение интеграции в ЕС и продолжение работы над диалогом Белград-Приштина при содействии Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил: "Позиции двух лидеров отличаются, но они вновь встретятся на переговорах, чтобы найти взаимопонимание и работать в направлении всесторонней нормализации отношений друг с другом и решать все неурегулированные проблемы. Мы обсудим также два важных дополнительных вопроса: соглашение для районов со смешанным населением и договор о взаимных финансовых претензиях по объектам недвижимости".

Стороны также подчеркнули, что подписанное 4 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений поможет в целом укрепить отношения между Белградом и Приштиной.

Речь идет, в частности, об инвестициях в размере 13 млрд долларов в совместные проекты, включая инфраструктуру.