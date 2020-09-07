20 лет тюрьмы за убийство журналиста

Приговоры восьми обвиняемым в убийстве обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашогджи вынесены в Саудовской Аравии. Пятеро подсудимых получили по 20 лет лишения свободы, остальные трое - от 7 до 10 лет заключения. Имена осуждённых судебные власти публиковать не стали.

Ранее семья Хашогджи простила убийц и ходатайствовала о смягчении приговора, в противном случае им грозила смертная казнь. Своё заявление родные журналиста сделали в священный для мусульман праздник Рамадан, после Ночи аль-Кадр, когда верующие отказываются от кровной мести и просят о снисхождении к своим обидчикам.

Хашогджи был известен критикой саудовских властей. Имя фактического правителя королевства наследного принца Мухаммеда бен Сальмана упоминалось в связи с гибелью журналиста неоднократно, но в материалах уголовного дела не фигурировало.

В марте принц бен Сальман распорядился взять под стражу своих основных оппонентов, в том числе принца Мухаммеда бен Саад аль-Сауда – брата короля Сальмана. На этом фоне решение семьи поставить точку в скандале, который нанёс удар репутации принца, уже не кажется столь удивительным.

Джамаль Хашогджи, гражданин Саудовской Аравии, был убит 2 октября 2018 года. Он вошёл в консульство королевства в Стамбуле по своим личным делам и уже не вышел оттуда. Позже выяснилось, что журналиста там подвергли пыткам и убили, а тело расчленили и вывезли из здания. Оно до сих пор не найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашогджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца (эти помощники теперь уволены), а сам он к этому не причастен. Однако разведывательные службы США отмечают, что вряд ли такая операция могла произойти без ведома Мухаммеда бен Сальмана.