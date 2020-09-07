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США

Новак Джокович дисквалифицирован

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 Елена Караева
Новак Джокович дисквалифицирован
Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на Открытом первенстве США по теннису.

Направляясь к сетке для смены сторон, он, не глядя, отбросил мяч за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью.

Она упала. Организаторы турнира приняли согласованное решение отстранить теннисиста от состязания, отметив, что этот факт - отнюдь не первое проявление агрессии во время матча.

Из-за дисквалификации знаменитый спортсмен потеряет все очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире.

Позднее Джокович сообщил, что "ему нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человеку, и как игроку".

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that...

Publiée par Novak Djokovic sur Dimanche 6 septembre 2020

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