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Германия

Алексея Навального вывели из комы

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Алексей Навальный.
Алексей Навальный.   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось, говорится в опубликованном в понедельник заявлении германской клиники "Шарите".

"Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорится в заявлении.

Сообщается, что состояние Навального улучшилось.

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