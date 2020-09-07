Мария Колесникова похищена или задержана в центре Минска

Одна из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова задержана или похищена неизвестными в штатском. Об этом сообщает tut.by. По данным издания, люди в штатском затолкали члена Координационного совета по трансферу власти в темный микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

В Координационном совете подтвердили, что Колесникова в это время действительно ездила одна в центр города по делам. Впоследствии так же пропала связь с пресс-секретарём КС Антоном Родненковым. Адвокаты занимаются поиском активистов. Они намерены уведомить КГБ и белорусский следственный комитет о принятии защиты, — передаёт ТАСС.

В ГУВД Минска сообщают, что не располагают информацией о задержании Колесниковой и других оппозиционеров.