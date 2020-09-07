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Чехия

Не стало классика чешской "новой волны" Иржи Менцеля

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 Мария Горковская
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Классик чешской "новой волны" Иржи Менцель умер в возрасте 82 лет.
Классик чешской "новой волны" Иржи Менцель умер в возрасте 82 лет.   -   Авторское право  AP Photo/MTI, Peter Kollanyi
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Не стало режиссера Иржи Менцеля. Классик чешской "новой волны" умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Мировую известность он получил в 1967 году, когда его картина "Поезда под пристальным наблюдением" о первой любви молодого помощника станционного смотрителя во время немецкой оккупации удостоилась премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Снятая двумя годами позже лента "Жаворонки на нитке" о бывших профессоре, прокуроре, предпринимателе, саксофонисте и поваре, искупающих ударным принудительным трудом своё "буржуазное происхождение", была запрещёна к показу и вышла на экраны лишь в 1990 году, тогда же и получила берлинского "Золотого медведя".

А дальше были "Капризное лето", "Деревенька моя центральная", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" по роману Владимира Войновича.

Менцель много работал в театре, неоднократно входил в состав жюри различных международных кинофестивалей, в том числе дважды - Московского.

Три года назад он попал в больницу из-за менингококковой инфекции и после тяжелой операции на головном мозге передвигался на инвалидной коляске.

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